Spagna: ministra Calvino, in Europa urgente stabilire regole fiscali compatibili con crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa è necessario stabilire regole fiscali compatibili con la crescita economica e l'occupazione con un quadro normativo adeguato. Lo ha affermato la ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, nel corso di un incontro a Madrid con il suo omologo portoghese, Fernando Medina, per affrontare le sfide che la Spagna dovrà gestire durante la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue nella seconda metà dell'anno. "Portogallo e Spagna possono dare insieme un impulso molto importante per trovare l'equilibrio necessario a raggiungere un accordo sulle nuove regole", ha detto Calvino in un passaggio del suo intervento, sottolineando che non possono più essere "rimandate". In particolare, per quanto riguarda la negoziazione della riattivazione delle regole fiscali europee, la ministra spagnola ha insistito affinché la Commissione europea presenti le sue proposte "concrete" in modo da raggiungere un accordo il prima possibile, durante la presidenza spagnola. (Spm)