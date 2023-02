Turchia-Siria: Crosetto, Difesa mette in campo tutte le sue disponibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’Italia mette “in campo tutte le sue disponibilità di mezzi e personale” dopo le due scosse di terremoto che hanno colpito rispettivamente alle 4:17 (le 2:17 in Italia) e alle 13:24 (le 11:24 in Italia) un’ampia fascia di territorio al confine turco-siriano. Lo ha scritto su Twitter il ministero della Difesa, Guido Crosetto. “Anche la Difesa segue con apprensione i drammatici aggiornamenti sul terremoto che ha colpito Turchia e Siria. La Protezione civile si è attivato e la Difesa sta mettendo in campo tutte le sue disponibilità di mezzi e personale. Siamo vicini alle popolazioni colpite”, ha scritto Crosetto. (Res)