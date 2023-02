Roma: controlli a Colleferro e Artena, 3 denunce e 2 sanzioni ad attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei controlli anti movida i carabinieri di Colleferro hanno denunciato tre persone e sanzionato due attività commerciali. Ad Artena, i militari hanno denunciato un 40enne perché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 centimetri. A Colleferro, invece, un 23enne è stato trovato a guidare la sua auto in stato di ebrezza, dopo essere uscito di strada. A finire nel mirino di dei carabinieri, inoltre, è stato anche un 26enne straniero, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di oltre il doppio di quello consentito. Nell'ambito della medesima operazione sono state controllate anche numerose sale slot e centri scommesse dei comuni di Colleferro, Valmontone e Artena. In tale contesto è stato sanzionato il gestore di un bar di Valmontone, per la mancata separazione tra lo spazio dedicato agli apparecchi da gioco e gli altri ambienti degli esercizi, e il titolare di una tabaccheria di Artena per il mancato rispetto della corretta tenuta della rivendita. In totale, nel corso dell'attività, sono stati identificate 221 persone, controllati 144 autoveicoli e 5 patenti ritirate. L'importo complessivo delle sanzioni comminate, agli automobilisti indisciplinati e ai titolari delle attività sanzionate, è pari a circa 5.000 euro. (Com)