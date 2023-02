Turchia-Siria: Save the Children, si teme per i bambini intrappolati sotto le macerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soccorritori in Turchia e in Siria stanno combattendo contro il gelo per raggiungere i bambini che si teme siano rimasti intrappolati sotto le macerie dopo che un terremoto di magnitudo 7.8 e altre due grosse scosse hanno colpito da stanotte 10 province nel sud della Turchia e devastato gran parte della Siria, con migliaia di vittime, secondo i media, e costringendo migliaia di persone a lasciare le loro case. Lo dichiara l’organizzazione non governativa Save the Children, che sta rispondendo rapidamente all'emergenza. Il terremoto e le successive scosse di assestamento sono state avvertite in tutta la regione, fino alla Siria nord-orientale, alla Giordania e al Libano. Più di 2.800 edifici sono crollati in Turchia, inclusi ospedali, scuole e strutture governative, e Save the Children sta valutando i bisogni immediati dei bambini e delle loro famiglie. "Questo è uno dei terremoti più forti che abbiano colpito la regione in 100 anni e ha lasciato migliaia di senzatetto, in un momento difficile per il clima gelido e le tempeste di neve. Le scuole nelle aree colpite sono ora chiuse per una settimana. I nostri team si stanno muovendo rapidamente per rispondere all'emergenza, ma è fondamentale che la comunità internazionale agisca ora per fornire supporto alle migliaia di persone bisognose", dichiara Sasha Ekanayake, direttore di Save the Children Turchia. (segue) (Res)