Turchia-Siria: Save the Children, si teme per i bambini intrappolati sotto le macerie (2)

- "Dodici anni di conflitto in Siria hanno lasciato le famiglie nel baratro. A causa dell'economia crollata, stavano già lottando per nutrire i propri figli, per tenerli al caldo quest'inverno e per mandarli a scuola. Ora i bambini rischiano di essere intrappolati sotto le macerie, separati dai loro familiari e di non sapere se stanotte avranno un posto caldo dove dormire. Le scosse di assestamento continuano, provocando ulteriore terrore. Questi bambini hanno bisogno del nostro sostegno immediato: la comunità internazionale deve farsi avanti per aiutarli ora", afferma Okke Bouwman, Direttore Media di Save the Children Siria. Nel nord-vvest della Siria, Save the Children sta lavorando a stretto contatto con le organizzazioni partner per valutare l'entità dei danni e fornire il sostegno di cui i bambini hanno disperatamente bisogno man mano che la situazione diventa più chiara. In Turchia, l'Organizzazione sta valutando i bisogni della popolazione e ha creato un team che sosterrà la risposta all'emergenza nazionale in tutta la regione, in stretto coordinamento con il governo e le principali parti interessate. Le squadre di Save the Children sul campo stanno pianificando gli interventi di supporto alle comunità colpite con kit di emergenza e per l'inverno, fornendo coperte e abbigliamento invernale. (Res)