© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera russa Rosneft intende aumentare l'estrazione di idrocarburi del 5 per cento nel 2023. Lo ha annunciato il presidente di Rosneft, Igor Sechin, a margine del forum India Energy Week che si tiene a Bengaluru. "Ci aspettiamo una crescita della produzione quest'anno. Nel 2022 è cresciuta del 3 per cento, e quest'anno sarà anche di più, del 5 per cento", ha detto Sechin. (Rum)