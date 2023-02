© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha ordinato al suo governo di preparare misure per fornire assistenza umanitaria a Iran e Turchia a seguito delle devastanti scosse di terremoto che hanno colpito i due Paesi. Lo ha reso noto oggi l’ufficio di presidenza, precisando che Yoon si è rivolto in particolare all’ufficio per la sicurezza nazionale e al ministero degli Esteri. (Git)