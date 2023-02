Pnrr: terminata cabina di regia a palazzo Chigi con Meloni, ministeri competenti e società partecipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- È terminata a palazzo Chigi la cabina di regia del Pnrr per avviare il confronto sul Repower Eu con i ministeri competenti e le società partecipate Eni, Enel, Snam e Terna. Alla riunione hanno partecipato, per il governo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti (da remoto), il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il viceministro alle Imprese Valentino Valentini e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per le società partecipate, presenti l’Amministratore delegato di Enel Francesco Starace, l’Ad di Eni Claudio Descalzi, l’Ad di Snam Stefano Venier e l’Ad di Terna Stefano Donnarumma. (Rin)