Italia-Serbia: firmato a Segredifesa accordo tecnico nel settore dell'industria per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Si è concluso a Palazzo Guidoni, sede di Segredifesa, il Comitato bilaterale tra Italia e Serbia. Le delegazioni nazionali sono state presiedute dal generale di corpo d’Armata Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli Armamenti, e dal suo omologo serbo Nenad Miloradovic. La bilaterale, la prima tra le due nazioni dopo quasi 10 anni, è stata anche l’occasione per sottoscrivere un Technical Arrangement riguardante la cooperazione nel campo degli armamenti e dell’industria della Difesa, che s’inserisce nell’alveo dell’accordo sottoscritto a Belgrado il 16 Dicembre 2013 tra i rispettivi governi. Il Generale Portolano, dopo aver esteso i saluti del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha auspicato che i rapporti di collaborazione tra Italia e Serbia possano essere rafforzati anche alla luce dell’attuale scenario internazionale. Il segretario generale ha teso così ad enfatizzare come i rapporti con il Paese balcanico nel settore del procurement della Difesa, e non solo, rappresentino una delle priorità per la difesa italiana. (segue) (Res)