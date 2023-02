Scuola: Valditara, alternanza con lavoro esperienza di scoperta propri talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’esposizione 'Opere Sante' realizzata dall’Associazione culturale Madonna del Rosario Odv onlus di Lecco a palazzo delle Paure mette in mostra temi e valori fondamentali, a partire dalla centralità della persona", scrive su Twitter Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, oggi in visita all'esposizione. "Le studentesse e gli studenti che fanno da guide per i visitatori dimostrano che l’alternanza scuola-lavoro è un’esperienza straordinaria, di arricchimento di sé e di scoperta dei propri talenti", aggiunge. (Rin)