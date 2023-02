© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fontana punta su Gallera che conferma le sue antiche sinergie con Letizia Moratti. L'unica possibilità è cambiarli tutti. Andiamo avanti con ottimismo verso le elezioni”. Lo afferma in una nota il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, in una nota. (Com)