Albania: Partito socialista chiede sospensione di 8 deputati del Partito democratico

- Il Partito socialista d’Albania, al potere a Tirana, ha chiesto di sospendere per dieci giorni la partecipazione di otto deputati del Partito democratico alla sessione plenaria del Parlamento. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”, aggiungendo che la richiesta è stata presentata da sette socialisti nei riguardi di Luciano Boci, Ina Zhupa, Albana Vokshi, Luan Baci, Tritan Shehu, Ervin Salianji, Gazment Bardhi e Bledion Nallbat. Stando a quanto riferito dal Partito socialista in una nota, i deputati dell'opposizione avrebbero recentemente ostacolato il regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea, impedendo ai parlamentari di prendere la parola. I legislatori, inoltre, avrebbero rivolto “parole offensive” alla presidente del Parlamento, Lindita Nikolla, e avrebbero usato “mezzi irregolari” per bloccare i lavori dell'aula. La richiesta sarà esaminata mercoledì prossimo, 8 febbraio, dal Segretariato per le questioni etiche. (Alt)