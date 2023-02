Rifiuti: Corrotti (Fd'I), sinistra perde fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "mentre solo pochi giorni fa il candidato della sinistra, Alessio D'Amato, ci spiegava che per risolvere il problema dei rifiuti bisognava chiudere il ciclo, dimenticando di stare in giunta da tre anni con chi invece non vuole impianti che consentirebbero di farlo, oggi scopriamo che il Lazio non riceverà i fondi del Pnrr per il trattamento dei rifiuti: su 2 miliardi di finanziamenti destinati alla realizzazione di nuovi impianti, nessuno dei 99 progetti presentati dal Lazio è stato ritenuto meritevole da essere finanziato". Lo afferma in una nota la consigliera regionale uscente di Fratelli d'Italia, Laura Corrotti. "Questa è la dimostrazione - aggiunge - di come sia stata gestita dalla sinistra in questi anni l'emergenza nel Lazio e soprattutto a Roma: poche idee e ben confuse". (Com)