- "Vicino alle popolazioni colpite dallo spaventoso terremoto in Turchia e in Siria. Le immagini che stanno arrivando in queste ore sono davvero drammatiche. Pronti a fare la nostra parte per tutto il supporto necessario". Lo scrive su Twitter Marcello Gemmato. sottosegretario alla Salute. (Rin)