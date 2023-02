Decreto Carburanti: Bearzi (Figisc Confcommercio), profondamente delusi da emendamento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Profonda delusione rispetto alla presentazione dell’emendamento del governo presso la X Commissione che ribadisce e peggiora quanto già scritto nel decreto “Trasparenza”. Lo dichiara in una nota il presidente di Figisc Confcommercio, Bruno Bearzi. “Com’è possibile che il governo non sappia valutare in modo logico, quanto hanno ribadito Antitrust, esperti di settore, ed Associazioni di Categoria rispetto all’obbligo della cartellonistica sul prezzo medio, che risulta inutile per la trasparenza, anzi rischierebbe di portare aumenti del prezzo a danno dei consumatori? Di fatto continua l’atteggiamento ‘punitivo’ nei confronti della nostra categoria su cui graverebbero ulteriori oneri e sanzioni. Fin dal primo incontro a palazzo Chigi con i ministri Giorgetti e Urso ed il sottosegretario Mantovano - spiega Bearzi - era stato dichiarato che i controlli e le sanzioni sarebbero stati orientati verso le cosiddette zone ‘grigie’: i circa 1.700 impianti che non si sono mai iscritti all’Osservatorio Prezzi e non hanno mai trasmesso i prezzi, come invece fanno la stragrande maggioranza dei gestori, che in questo periodo si vedono invece investiti da una pressante azione di controllo da parte di ben 660 pattuglie della Guardia di finanza. Invece – conclude il presidente Figisc Confcommercio - nell’emendamento in oggetto non c’è traccia di controlli rispetto a quella parte della filiera che continua a fare i propri comodi”. (Rin)