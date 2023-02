Usa: Turner (Acs) avvia lavori costruzione resort di lusso in Connecticut per 280 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Turner, filiale dell'azienda spagnola Acs negli Stati Uniti, ha iniziato i lavori per la costruzione di un resort turistico nello stato del Connecticut per circa 280 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla società, si tratta di un complesso di quasi 53 mila metri quadrati vicino all'attuale Foxwoods Casino, che comprenderà un parco acquatico coperto di oltre 8 mila metri quadrati, un centro di intrattenimento per famiglie di quasi 6 mila metri quadrati e un centro congressi di 700 metri quadrati. Il Connecticut Great Wolf Lodge, che sorgerà nella città di Mashantucket, comprenderà anche un hotel di 549 camere e diversi ristoranti. Durante i lavori di costruzione saranno impiegate fino a 400 persone, mentre in seguito la gestione del resort impiegherà circa 500 lavoratori. L'apertura del parco acquatico è prevista per il 2025. (Spm)