Etiopia: gruppo separatista Ogaden, libertà di stampa in pericolo nella Regione dei somali

- Il Fronte nazionale di liberazione dell'Ogaden (Onlf), gruppo separatista etiope firmatario dell'accordo di pace concluso nel 2018 con il governo federale, ha denunciato "un'escalation della soppressione della libertà dei media nella Regione dei somali" che, secondo il partito, ha "un impatto devastante sul giornalismo e sul diritto all'informazione". In un comunicato, l'Onlf ha dichiarato che il governo regionale ha censurato 13 importanti organi di stampa locali facendo riferimento all'autorità federale dei media. Secondo la dichiarazione, il giro di vite del governo sulla libertà dei media è iniziato due anni fa quando ha chiuso "l'unica tv indipendente (locale), che stava cercando di riferire in modo veritiero". L'Onlf ha inoltre criticato il governo per aver ritirato la certificazione dell'associazione dei giornalisti, che era registrata e operava regolarmente. "Siamo solidali con loro e chiediamo al mondo di denunciare queste azioni oppressive", si legge nella nota. Lo scorso 1 febbraio, la polizia regionale somala ha arrestato il giornalista Muhiyadin Mohammed Ali che lavora per "Kalsan Tv", un giorno dopo la decisione dell'ufficio di comunicazione della regione di sospendere 15 media stranieri che trasmettono nella regione, accusando i giornalisti delle testate con sede nella regione di lavorare senza regolare licenza. (Res)