Imprese: Generali, acquistate 1.980.163 azioni proprie dal 30 gennaio al 3 febbraio

- Assicurazioni Generali informa di avere acquistato sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, nel periodo dal 30 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023, 1.980.163 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 18,01 euro, per un controvalore complessivo di 35.662.598,79 euro. L’operazione di acquisto di azioni proprie – riferisce una nota – fa seguito a quanto comunicato lo scorso 19 gennaio circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback) al servizio del Long Term Incentive Plan di gruppo (Ltip) 2022-2024 nonché dei piani di incentivazione e remunerazione di gruppo in corso di esecuzione, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 ed a seguito di quanto comunicato al pubblico con comunicato del 29 aprile 2022. A seguito degli acquisti effettuati, alla data del 3 febbraio 2023 la società e le sue controllate detengono 43.958.225 azioni proprie, pari allo 2,77 per cento del capitale sociale. Di seguito, si riporta, inoltre, il dettaglio su base giornaliera delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie Assicurazioni Generali effettuate nel periodo dal 30 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023. (Rin)