Lombardia 2023: Conte, su sanità basta stallo lavori in corso, servono risposte concrete

20 luglio 2021

- "Oggi sono stato alla Casa di comunità all'Ospedale Vecchio di Monza. Il primo appuntamento in Lombardia non poteva che riguardare la sanità: dopo quasi 30 anni è ora di voltare pagina, potenziando la sanità pubblica, quella per tutti", scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "La strategia non può essere quella di Fontana e Moratti: tagli del nastro in diversi territori, qualche cartello e poi le strutture che dovrebbero offrire nuovi servizi ai cittadini che rimangono scatole vuote, in cui le attività di sanità territoriale e il personale tardano ad arrivare. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete e reali, non di annunci seguiti dallo stallo indefinito dei 'lavori in corso'. Serve #unaltralombardia", conclude. (Rin)