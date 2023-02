Usa: Maryland, leader neonazista arrestato per aver pianificato attacchi contro rete energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di un gruppo neonazista statunitense, denominato Atomwaffen, è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato una serie di attacchi e sabotaggi contro la rete energetica dello Stato del Maryland. Brandon Russell, 27 anni, è stato incriminato assieme ad una donna, Sarah Clendaniel, conosciuta durante un periodo di detenzione: i due dovrebbero comparire in tribunale a Baltimora nelle prossime ore, con l’accusa di cospirazione per distruggere un impianto energetico. Una accusa che potrebbe comportare una sentenza fino a 20 anni di prigione. “Se riuscissimo a fare una cosa del genere, sarebbe leggendario”, avrebbe detto la donna il 29 gennaio scorso, parlando con un informatore che ha registrato la conversazione. Stando all’accusa, i due avrebbero programmato un attacco con armi da fuoco contro cinque sottostazioni che operano nell’area di Baltimora. Russell, ex membro della Guardia nazionale della Florida e già arrestato per possesso di materiali necessari per la fabbricazione di ordigni esplosivi, è il fondatore del gruppo neonazista Atomwaffen, che in passato ha anche organizzato attacchi violenti con l’obiettivo di dare inizio ad una “guerra razziale” negli Stati Uniti. (Was)