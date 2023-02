© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 3,8 è stato registrato questa mattina nell’area della città di Buffalo, nello Stato di New York. Stando alle informazioni fornite dalle autorità, il sisma ha avuto luogo intorno alle 6:15 del mattino locali, a poco più di un chilometro a Nord-Est del comune di West Seneca. Al momento non sono stati registrati feriti o danne alle infrastrutture, come confermato anche dalla polizia. (Was)