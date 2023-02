Milano: Sala, centri estivi saranno priorità del Comune se arriveranno fondi da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dei centri estivi, per cui sarebbero necessari 5 milioni, "potrebbe essere la prima cosa" che il Comune è intenzionato a coprire qualora arrivassero i 50 milioni extra dal governo con cui chiudere il bilancio. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una conferenza stampa promossa dal Pd lombardo sui tagli al bilancio del Comune. "Capisco le famiglie milanesi, ma non sappiamo più cosa fare", ha aggiunto. Comunque "io conto e spero che si possano fare, poi però c'è un tema organizzativo quindi bisogna decidere in fretta", ha concluso Sala. (Rem)