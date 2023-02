Regno Unito: governo sollecita personale sanitario ad abbandonare scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha chiesto agli infermieri e agli operatori delle ambulanze oggi in sciopero in Inghilterra di rinunciare alla richiesta di aumento di stipendio per quest'anno e di concentrarsi sulla negoziazione di un accordo per il prossimo anno finanziario, che partirà da aprile 2023. Maria Caulfield, sottosegretaria della Salute e lei stessa un'infermiera, ha dichiarato al quotidiano "The Times" che il governo "semplicemente non può permettersi aumenti salariali che facciano crollare l'inflazione" e che darli al personale sanitario significherebbe che accordi simili dovrebbero essere fatti con insegnanti e altri dipendenti pubblici. In risposta, i capi dei sindacati hanno avvertito il governo che i piani per abbattere le liste d'attesa e i ritardi nelle operazioni sanitarie e nei ricoveri d'emergenza saranno rinviati se non si riuscirà a trovare una soluzione alle azioni sindacali che durano da mesi. (Rel)