Imprese: Autogrill, Cda nomina Roverato Ad e Chiomento presidente

- Il Consiglio di amministrazione di Autogrill ha nominato Paolo Roverato Amministratore delegato e Bruno Chiomento presidente indipendente di Autogrill. Il Consiglio di amministrazione di Autogrill – riferisce una nota – si è riunito nuovamente oggi e ha preso atto che, a seguito del perfezionamento in data 3 febbraio del trasferimento a Dufry della partecipazione precedentemente detenuta da Edizione nel capitale sociale di Autogrill, la nomina dei nuovi amministratori Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol Espel è diventata efficace in pari data. Il Consiglio di amministrazione della società è composto da 11 amministratori indipendenti (Ernesto Albanese, Rosalba Casiraghi, Francesco Umile Chiappetta, Bruno Chiomento, Barbara Cominelli, Manuela Franchi, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Maria Pierdicchi, Emanuela Trentin) e due membri non indipendenti (Xavier Rossinyol Espel e Paolo Roverato). Bruno Chiomento è stato nominato membro del comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance, del comitato Risorse umane e del comitato Operazioni con parti correlate. Marella Moretti è stata nominata presidente del comitato Risorse umane. Xavier Rossinyol è stato nominato presidente del comitato Strategia e Sostenibilità. Il comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance risulta così composto: Rosalba Casiraghi (presidente), Francesco Umile Chiappetta e Bruno Chiomento. Il comitato Operazioni con parti correlate risulta così composto: Francesco Umile Chiappetta (Coordinatore), Ernesto Albanese e Bruno Chiomento. Il comitato Risorse umane risulta così composto: Marella Moretti (presidente); Bruno Chiomento e Maria Pierdicchi. Il comitato Strategia e Sostenibilità è ora così composto: Xavier Rossinyol (presidente), Ernesto Albanese e Barbara Cominelli. Il Consiglio di amministrazione ha infine preso atto che – a decorrere dal perfezionamento del trasferimento – Dufry esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di Autogrill e pertanto, con il parere favorevole del comitato per le Operazioni con parti correlate, ha deliberato di modificare conseguentemente la procedura per le Operazioni con parti correlate. (Com)