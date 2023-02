Turchia: Musumeci, oltre 60 tra Vigili fuoco, logisti e personale sanitario partiranno per assistenza terremotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offerta italiana di aiuto internazionale, "a seguito del terremoto 7.9 registrato in Turchia, è stata accettata dall’Emergency Response Coordination Centre (Ercc) e dalla Turchia. Più di sessanta persone tra Vigili del fuoco, logisti e personale sanitario partiranno per la Turchia". Lo rende noto su Facebook Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. "Un advance team che garantirà l’operatività, in raccordo con le autorità internazionali, di un modulo Usar Medium (Urban Search And Rescue - ricerca e soccorso in ambito urbano), messo a disposizione dai Vigili del fuoco e integrato da personale sanitario del sistema maxi-emergenze della regione Toscana e della regione Lazio", spiega il ministro. (Rin)