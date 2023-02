Tunisia: sindacalisti dei trasporti verranno interrogati il 13 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Federazione dei trasporti pubblici, affiliata all'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), Wajih Zaidi, verrà interrogato insieme ad altri sindacalisti il prossimo 13 febbraio sullo sfondo delle recenti proteste del settore dei trasporti. Lo riferisce il quotidiano sindacale "Echaab". Prosegue, dunque, il braccio di ferro tra l’Ugtt e il capo dello Stato, Kais Saied, dopo il duro discorso pronunciato dal presidente alla caserma di El Aouina lo scorso 31 gennaio. “Stiamo combattendo una battaglia di liberazione nazionale per preservare lo Stato tunisino: basta con i crimini commessi da coloro che si prendono gioco dello Stato! I nemici dello Stato non possono essere esclusi dalla responsabilità”, ha dichiarato il presidente Saied, sottolineando che "il diritto sindacale è garantito dalla Costituzione, ma non può essere sfruttato per fini politici, che non sono più nascosti a nessuno". L’escalation tra i sindacati e il presidente segue peraltro l'arresto di Anis Kaabi, il segretario generale del sindacato dei dipendenti della Società tunisina delle autostrade, "sullo sfondo di uno sciopero tenuto nella completa legalità", secondo quanto riferito dal quotidiano sindacale “Echaab”. (Tut)