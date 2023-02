Serbia: torre Genex di Belgrado venduta per circa 20 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La torre Genex di Belgrado è stata venduta per 2,4 miliardi di dinari (circa 20 milioni di euro) tramite un'asta pubblica. Lo riferisce la stampa serba, secondo cui la base di partenza dell'asta era fissata a 834 milioni di dinari (circa 7 milioni di euro). Era la terza volta in meno di un anno che il grattacielo di 35 piani, uno dei simboli della capitale serba, veniva messo all'asta. Il nuovo proprietario ha acquisito la parte commerciale della torre per una superficie di 14.943 mq, assieme a 10 piani di uffici per una superficie di 1.450,39 mq, oltre a vari locali commerciali e garage. L'asta nei locali dell'Agenzia per le licenze dei curatori fallimentari è stata brevemente interrotta dal deputato e attivista ambientale, Aleksandar Jovanovic Cuta, ed è dovuta intervenire anche la polizia. "Stiamo assistendo alla rapina della Genex. E' inaccettabile vendere un edificio sotto la protezione dello Stato senza chiedere a nessuno", ha detto Jovanovic Cuta. Il centro residenziale e commerciale Genex, edificio di 35 piani per 135 metri di altezza, di proprietà dell'ex società jugoslava "Generalexport", era stato dichiarato infatti monumento culturale nel novembre 2021. Secondo informazioni del sito "Nova" la torre sarebbe stata acquistata dalla società "Eureka bar", il cui proprietario, Aleksandar Kajmakovic, è un controverso uomo d'affari che possiede numerose strutture di ristorazione a Belgrado. Kajmakovic era stato arrestato due anni fa perché sospettato di collaborare con il clan criminale di Veljko Belivuk. (Seb)