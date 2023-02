Difesa: Aeronautica, uomo in pericolo di vita trasportato d'urgenza da Reggio Calabria a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena concluso il volo salvavita effettuato da un velivolo Falcon 50 del 31mo Stormo dell'Aeronautica militare, decollato dall'aeroporto di Reggio Calabria e atterrato all'aeroporto di Ciampino (Rm) con a bordo un uomo di 44 anni in imminente pericolo di vita. Lo riferisce l’Aeronautica militare in una nota. La richiesta di un immediato trasferimento, dall'ospedale Tiberio Evoli Melito di Porto Salvo (Rc) al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, è stata avanzata dalla Prefettura di Reggio Calabria alla Sala situazioni di vertice del Comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale. Il paziente era stato imbarcato nel primo pomeriggio a bordo del velivolo militare all'aeroporto di Reggio Calabria insieme all'equipe medica. Non appena atterrato all'aeroporto di Ciampino, il trasporto è proseguito in ambulanza verso il policlinico romano. (segue) (Com)