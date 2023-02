Speciale infrastrutture: Marotta (Avs), nostro impegno contro raddoppio aeroporto Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato al consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta di Verdi e Sinistra ha incontrato il comitato "Fuori pista" di Fiumicino. "Ho scelto di realizzare questo incontro durante la campagna elettorale per prendere da subito posizione a sostegno del comitato che da anni si batte contro il raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino - dichiara Marotta -. La battaglia che stanno conducendo per la tutela della Riserva naturale statale del Litorale Romano contro una maxi opera - che, numeri alla mano, non ha alcun senso di esistere - è una battaglia che sarà negli anni a venire anche nostra, di Verdi e Sinistra. E faremo la nostra parte - sottolinea - anche per contrastare la costruzione di una nuova pista, la quarta, e delle restanti infrastrutture previste dal raddoppio perché se realizzate infatti cancellerebbero 1.300 ettari di pregiato Agro Romano facente parte della sopracitata Riserva provocando la chiusura di una ventina di aziende agricole e l'abbattimento di centri rurali abitati da circa 300 persone. L'eventuale sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino può avvenire solo nel rispetto dei vincoli ambientali e solo a patto di un processo di razionalizzazione dell'organizzazione degli spazi già disponibili nel sedime aeroportuale e trovando soluzioni alternative per le compagnie low cost che attualmente esercitano una concorrenza sleale rispetto alle compagnie tradizionali", conclude Marotta. (Com)