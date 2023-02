Speciale Infrastrutture: Ue, Urso a Stoccolma per riunione su politica industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sarà a Stoccolma per partecipare al primo Consiglio competitività sotto la presidenza svedese, particolarmente significativo in vista del Consiglio d’Europa del 9-10 febbraio che esaminerà il documento della commissione dal titolo "a green deal industrial plan for the net-zero age". Alla riunione - si legge in una nota - parteciperà anche il commissario europeo al Mercato interno e ai Servizi, Thierry Breton, titolare del dossier più importante su cui si stanno misurando le istituzioni europee: come rispondere alla sfida americana dell’Ira e alla competizione globale sempre più forte della Cina. Il vertice sarà anche l’occasione per una serie di incontri bilaterali: il primo, con il ministro svedese del Clima e delle Imprese, Ebba Busch, che presiede il Consiglio nel semestre svedese e con lo stesso commissario Breton che Urso aveva già incontrato a Roma in dicembre proprio su questo dossier. Nella giornata di domani sono previsti altri bilaterali, tra i quali con il ministro portoghese dell’Economia e della Transizione digitale, Pedro Siza Vieira. La visita del ministro - continua la nota - segue quella del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, venerdì scorso a Stoccolma con il ministro degli Affari europei, Raffale Fitto, in cui si è svolto anche il primo incontro con il premier svedese, Ulf Kristersson che da gennaio ha assunto anche la presidenza di turno della Ue. Urso e il viceministro Valentini hanno già avuto nei giorni scorsi numerosi incontri e colloqui bilaterali con diversi colleghi europei, al fine di illustrare il "non paper" nazionale della presidenza del Consiglio sul documento della commissione. Il ministro ha incontrato i ministri tedeschi Robert Habeck, responsabile dell’Economia, e Volker Wissings, ministro per le Infrastrutture digitali, il ministro Ceco dell’Industria e del Commercio, Jozef Sikela, e il ministro allo Sviluppo economico ungherese, Márton Nagy. Per il viceministro Valentino Valentini sono previsti colloqui con gli omologhi ministri di Croazia, Austria e Spagna e nei giorni scorsi ha parlato con i ministri di Grecia, Bulgaria e Romania. Durante gli incontri - prosegue la nota - Urso e Valentini hanno evidenziato come il documento della commissione sia una base di partenza importante ma non sufficiente, e che serve una maggiore ambizione per rispondere alle sfide globali. Per questo motivo, il governo italiano ritiene necessario una ampia convergenza di obiettivi e strumenti al fine di deliberare una politica industriale europea assertiva, competitiva e solidale. (Com)