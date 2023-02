Speciale Infrastrutture: Rottigni, Intesa Sanpaolo sostiene sviluppo porto Trieste, strategico nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I porti italiani sono strategici per gli interessi europei e quello di Trieste è chiamato ad assumere un ruolo centrale per lo sviluppo trasportistico, energetico e digitale dell’area euro-mediterranea. “Intesa Sanpaolo, come prima banca italiana, è naturalmente orientata a sostenere lo sviluppo infrastrutturale non solo di Trieste ma dell’intero Paese, anche agevolando l’utilizzo dei fondi a disposizione grazie al Pnrr”. Lo ha dichiarato il responsabile della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, Marco Elio Rottigni in un’intervista a “Il Piccolo”. “Il nostro Gruppo ha una riconosciuta posizione di leadership nell’Europa centro e sud-orientale, dove è presente in 11 Paesi con dieci banche al servizio di 5,3 milioni di clienti. È un investimento di lungo termine, che riflette la fiducia in queste economie, caratterizzate da tassi di crescita superiori a quelli dell’Europa occidentale e da opportunità di business legate ai processi di modernizzazione, adozione di protocolli Esg e diversificazione produttiva. Per il futuro, contiamo di consolidare ulteriormente la nostra posizione attraverso la progressiva crescita del volume d’affari”, ha aggiunto Rottigni. (Rin)