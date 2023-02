Perù: esplosione per cause sconosciute in caserma, 14 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 14 persone ferite e oltre 70 case danneggiate il bilancio parziale di un'esplosione registrata domenica, per cause ancora sconosciute, all'interno di un quartiere generale dell'esercito, in Perù. Lo scoppio, che secondo alcune ipotesi sarebbe legato a una scarsa manutenzione dei depositi della polvere da sparo, ha colpito la caserma di Quillabamba, cittadina nella parte meridionale del Paese. Al momento, secondo quanto riportano i media locali, solo uno de feriti si troverebbe in condizioni gravi. Tra gli edifici danneggiati ci sarebbe anche un centro di salute e una scuola locali. La località rientra nella zona del Paese in cui il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per mettere in sicurezza le strutture strategiche nel corso delle proteste in corso da quasi due mesi. Si tratta della manifestazioni con cui i sostenitori dell'ex presidente, Padro Castillo, chiedono le dimissioni del governo presieduto da Dina Boluarte, la convocazione di nuove elezioni generali in tempi rapidi e la scarcerazione del loro leader, arrestato per "ribellione" lo scorso 7 dicembre (Brb)