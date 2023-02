Siria: Aiuto alla Chiesa che soffre, comunità cristiane particolarmente colpite dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il devastante sisma che ha colpito oggi le province settentrionali della Siria e la Turchia meridionale si è abbattuto su molte comunità cristiane che stavano già affrontando una situazione difficile dopo oltre un decennio di guerra. Un sacerdote della Chiesa greco-cattolica in Siria, don Emad Daher, è deceduto nel crollo della residenza dell'arcivescovo emerito dei greco-cattolici melchiti di Aleppo, monsignor Jean-Clement Jeanbart, a seguito delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che hanno colpito oggi le province settentrionali della Siria e la Turchia meridionale. Lo riferisce una nota di Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs). “Il devastante terremoto che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale nelle prime ore di oggi si è abbattuto anche su molte comunità cristiane siriane, le quali stavano già affrontando una situazione estremamente difficile dopo oltre un decennio di guerra e persecuzione, senza contare la recente, paralizzante, crisi finanziaria”, si legge nella nota di Acs. Molte città e Paesi con una significativa popolazione cristiana, come Aleppo, Homs, Lattakia e Hama, sono state gravemente colpite. Acs ha ricevuto segnalazioni non ancora confermate di morti nelle comunità cristiane di Aleppo e Lattakia e di decine di feriti tra i cristiani di Hama. Secondo Acs, lo stesso monsignor Jeanbart è scampato alla morte ed è attualmente in ospedale per le ferite riportate e le sue condizioni sono stabili. Un altro cristiano, che si trovava nell'edificio al momento del sisma, è deceduto. (segue) (Res)