Siria: Aiuto alla Chiesa che soffre, comunità cristiane particolarmente colpite dal sisma (2)

- Le prime informazioni riguardano seri danni strutturali ad alcuni edifici come la cattedrale siro-ortodossa di San Giorgio, ad Aleppo, la chiesa francescana a Lattakia, nonché danni minori al Centro della speranza sostenuto da Acs, sempre ad Aleppo. “La Chiesa in Siria è sconvolta dalla catastrofe. Anche a Beirut, la gente è scesa in piazza, preoccupata che un'altra esplosione stesse per sconvolgere il Paese. Per ora, la Chiesa controlla la sua gente e le sue famiglie. Siamo preoccupati per mons. Jean-Clement Jeanbart, l'ex arcivescovo cattolico melchita di Aleppo”, ha affermato Regina Lynch, direttrice dei progetti di Acs internazionale. Lynch invita a pregare per tutti coloro che sono stati uccisi, feriti o colpiti in altro modo dalla calamità naturale. (segue) (Res)