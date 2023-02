Sardegna: intimidazioni a sindaco Bono, la solidarietà della Giunta regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli atti intimidatori contro gli amministratori locali non sono purtroppo casi isolati – ha aggiunto l’assessore Salaris - Davanti a questa minaccia, che lede i principi di libertà e democrazia, abbiamo il dovere di mostrarci uniti”. I sindaci, ha proseguito l’Assessore Salaris, “sono oggi chiamati a svolgere un ruolo importantissimo che esula dalle sole funzioni amministrative e che merita non solo attenzione ma anche supporto in ogni fase amministrativa e in ogni azione, senza distinzione alcuna. Difenderne l’operato ogni giorno, tutelandone la libertà d’azione, è un dovere a cui nessuno può sottrarsi”. L'assessore Saiu ha aggiunto che “episodi come questo sono inaccettabili e scuotono le coscienze di tutti. Quanto accaduto a Bono deve essere l’occasione perché venga avviata una profonda riflessione su questi fenomeni e sul problema della sicurezza degli amministratori pubblici. Guidati dal no alla violenza possiamo e dobbiamo fare il possibile per evitare che simili atti possano ripetersi”. (Rsc)