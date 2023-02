Irlanda del Nord: Sefcovic, progressi su Protocollo, ma permangono alcune difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e il governo britannico stanno lavorando in modo stretto e costruttivo sul Protocollo sull'Irlanda del Nord. "Si stanno facendo progressi, ma permangono difficoltà". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari generali di Bruxelles. "La Presidente von der Leyen ha un rapporto di fiducia con il primo ministro britannico Rishi Sunak. Lo stesso vale per i miei rapporti con il ministro degli Esteri James Cleverly e con il ministro dell'Irlanda del Nord Chris Heaton Harris. Siamo d'accordo sulla necessità di soluzioni comuni per rispondere alle preoccupazioni reali di tutte le comunità dell'Irlanda del Nord. Non è un esercizio facile, ma certamente necessario, e la Commissione non risparmierà gli sforzi per concordare un modo comune di procedere", ha dichiarato Sefcovic. Il vicepresidente Ue, ha spiegato che i temi in discussione per raggiungere l'accordo sono ancora molti, ma che l'obiettivo è quello di trovare un'intesa comune su tutte le questioni. "Dobbiamo esaminare tutte le questioni che sono sul tavolo con un obiettivo molto semplice. E cioè che tipo di soluzione comune possiamo trovare, come possiamo renderla concretamente applicabile e come far sì che la soluzione congiunta non solo funzioni nella pratica, ma sia anche accettabile per tutti gli attori seduti al tavolo delle trattative", ha aggiunto Sefcovic. Un processo, ha continuato il vicepresidente della Commissione Ue, molto complesso, che va a toccare molte aree diverse. "Penso solo che dobbiamo andare avanti con pazienza, cercare soluzioni comuni e approfittare dell'atmosfera positiva che c'è, non solo tra i nostri team tecnici, ma anche a livello politico. Maggiori e più forti salvaguardie possiamo ottenere, maggiore flessibilità possiamo esplorare", ha concluso. (Beb)