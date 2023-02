Turchia-Siria: da governo Venezuela solidarietà e offerta di aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha annunciato un piano di appoggio e assistenza per la Turchia e la Siria, colpite nella notte da una potente serie di scosse di terremoto. "La Repubblica bolivariana del Venezuela trasmette le sue condoglianze ai popoli e a i governi della Turchia e della Siria", si legge in una nota del ministero degli Esteri, rilanciata dal capo della diplomazia, Yvan Gil, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Dinanzi a questo tragico evento, il governo bolivariano esprime la sua disponibilità a preparare appoggio immediato, assistenza e aiuto necessario agli sforzi dei governi di Turchia e Siria per ripristinare, quanto prima possibile, il normale funzionamento delle regioni colpite", conclude il comunicato. (Vec)