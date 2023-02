Fvg: Fedriga, mia lista complementare non alternativa a forze centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista “Fedriga Presidente” vuole essere complementare e non alternativa alle altre forze del centrodestra. Lo ha detto oggi a Udine il presidente del Friuli Venezia Giulia ed esponente della Lega, Massimiliano Fedriga, presentando il simbolo della sua lista per le prossime elezioni regionali del 2 e 3 aprile. “La mia lista civica si aggiunge alla coalizione di centrodestra, è complementare a tutte le forze e non alternativa, mi auguro possa portare un valore aggiunto alla coalizione stessa e un’opportunità in più per i cittadini che decideranno di sceglierci”, ha detto Fedriga. I nomi dei candidati saranno “presentati nei prossimi giorni, circoscrizione per circoscrizione”. Le scelte sono state fatte, ha aggiunto, “con un ragionamento sul singolo candidato ma anche sulla distribuzione nel territorio”. Della lista civica del presidente di Regione farà parte l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ieri ha sciolto la riserva confermando che alle prossime elezioni correrà per la prima volta in una lista diversa da quella della Lega. (Frt)