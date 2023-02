Fvg: Protezione civile, volontari attivi su sversamento inquinanti a Grado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attivi da questa mattinata i volontari di Protezione civile del comune di Grado, intervenuti a supporto della Capitaneria di porto per uno sversamento di sostanze inquinanti, probabilmente idrocarburi, nel porto Mandracchio, all'altezza del mercato ittico. La squadra sta operando per posizionare delle panne assorbenti per recuperare la sostanza oleosa e contenere l’inquinamento. Anche due giorni fa uno sversamento aveva richiesto l’intervento dei volontari di Protezione civile, sempre a Grado nel porto Mandracchio, mentre pare essersi risolto lo sversamento segnalato da un cittadino ieri lungo il corso d'acqua del fiume Fiume, a Pasiano di Pordenone, all'altezza dei Molini di Pasiano. Anche lì i volontari, su richiesta dei Vigili del fuoco, hanno posizionato una panna assorbente che resterà sul posto fino a questa sera. Il personale dell'Arpa è già intervenuto per eseguire dei campionamenti.(Frt)