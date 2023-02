Turismo: Santanchè, 2023 sarà l'anno del sorpasso sul pre covid - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- l 2023 sarà l'anno del sorpasso sul 2019, ultimo anno pre Covid. Lo ha affermato il ministro del turismo Daniela Santanchè a margine della presentazione, oggi, della metro M5 a Milano con le immagini e le scritte della campagna "this Is Ischia". "Questo è il settore che ha sofferto di pi - ha spiegato - abbiamo ancora un - 10 per cento di flussi turistici. Il 2023, secondo le previsioni del ministero, sarà invece l'anno del sorpasso, il settore farà meglio del 2019". Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene, ma c'è molto molto da lavorare", ha aggiunto il ministro. (Video: Agenzia Nova) (Rem)