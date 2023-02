Cooperazione: 30 libici ricevono formazione all’Università per Stranieri di Siena per insegnare l’italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una trentina di insegnanti libici provenienti da tutta la Libia, inclusa la regione meridionale del Fezzan, hanno iniziato presso l’Università per Stranieri di Siena la formazione in presenza per insegnare la lingua italiana come materia facoltativa agli studenti delle scuole secondarie libiche. Lo riferisce l’Ufficio per la cooperazione internazionale del ministero dell’Istruzione libico. Gli insegnanti sono stati selezionati a Tripoli, Sebha e Bengasi nel maggio dello scorso anno e hanno precedentemente ricevuto una formazione a distanza per un periodo di tre mesi. Il percorso formativo-professionale continua ora con due mesi in presenza a Siena e si concluderà con altri due mesi di corso a distanza al rientro in Libia. L’obiettivo del progetto è contribuire a consolidare le relazioni bilaterali con la Libia in ambito educativo e culturale, tramite l’insegnamento dell’italiano nelle scuole libiche, rafforzando così l’amicizia e la comprensione reciproca tra i due popoli. Nei mesi scorsi, altri 56 insegnanti di lingua italiana avevano ricevuto formazione - sia in presenza che da remoto - presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. (Res)