Veneto: nasce ViviVeneto, l'app che integra 40 servizi digitali della Pubblica amministrazione

- "È su tutti gli store online la super app della Regione del Veneto che integra più di quaranta servizi digitali della pubblica amministrazione". Lo ha comunicato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel corso di una conferenza stampa oggi a palazzo Balbi. “Dalla sanità al turismo, dagli eventi culturali ai servizi amministrativi. Un'App sicura, veloce e gratis che, autenticandosi una sola volta con Spid o carta elettronica digitale, permette di fruire dei principali servizi digitali della nostra regione”, ha proseguito Zaia. “E con ViviVeneto – ha aggiunto – stiamo anticipando anche un fenomeno internazionale. Questa applicazione infatti, progettata grazie alla collaborazione dell'azienda Engineering, fa parte dell'iniziative dell'Agenda digitale del Veneto 2025”. "Abbiamo centrato un importante risultato, ma non ci fermeremo qui. ViviVeneto è un'App che valorizza gli investimenti fatti in questi anni dalla regione in ambito digitale e li mette a sistema, creando benefici diretti per i cittadini e generando economie di scala”, ha precisato l'assessore regionale al Bilancio e alla programmazione, con delega all'Agenda digitale del Veneto, Francesco Calzavara. "L'app è stata realizzata coinvolgendo ed ascoltando i cittadini, sia nella fase di progettazione sia di test e crescerà nel tempo. Infatti, tra le 16 schede del Pnrr regionale una è dedicata al potenziamento delle infrastrutture digitali e servizi per ViviVeneto, la Casa del cittadino veneto", ha aggiunto. (Rev)