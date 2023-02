Decreto Carburanti: emendamento governo, sanzioni fino a 2 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi dei carburanti, si applicano sanzioni da 200 euro a 2 mila euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente. È quanto prevede un emendamento del governo al decreto trasparenza sui carburanti. Il decreto prevedeva sanzioni da 500 a 6 mila euro. Se la violazione degli obblighi di comunicazione viene reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a un giorno e non superiore a 30 giorni. (Rin)