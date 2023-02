Lazio 2023: Lega, bene Rocca, basta polemiche e fango, sì a confronto su temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene Rocca a non voler alimentare ulteriori polemiche. Lo rende noto il coordinamento regionale del Lazio della Lega. "Da Francesco arriva un gesto di conciliazione importante - aggiunge la nota - che dimostra, dopo aver ricevuto scuse ufficiali, profonda attenzione e comprensione. Non denunciare Sara Battisti per le parole farneticanti rivolte al suo indirizzo è un segnale chiaro e un invito ad abbassare i toni, interrompendo la macchina del fango di illazioni e attacchi personali messa in piedi dalla sinistra probabilmente per la consapevolezza di una nuova sconfitta elettorale. Andiamo oltre: auspichiamo che tornino protagonisti i cittadini, il territorio, i programmi per il futuro della regione e un sano confronto tra forze politiche, anche con visioni differenti".(Com)