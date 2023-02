Fvg: Fedriga, bando da 55 milioni di euro per rinnovabili a favore delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando da 55 milioni di euro a favore delle Pmi, insieme agli altri interventi previsti per un totale di 200 milioni di euro, puntano a "dotare il Friuli Venezia Giulia di nuove fonti di approvvigionamento energetico e a mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo". Lo ha detto oggi a Udine il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, durante la presentazione del bando relativo ai finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese. "A questi 55 milioni si aggiungono i 100 milioni di euro a favore degli impianti fotovoltaici per i privati, il cui primo bando dedicato alle case singole verrà approvato in settimana dalla Giunta. Si tratta di risorse che si aggiungono alle misure a sostegno della transizione energetica per gli impianti sportivi, per le aree culturali e a favore dei Comuni. Interventi che complessivamente, solo negli ultimi mesi, valgono oltre 200milioni di euro", ha spiegato Fedriga. Il bando dà avvio all’attuazione del Programma regionale Fesr Fvg 2021-2027 e prevede finanziamenti a fondo perduto, potendo contare su 24 milioni di fondi del Programma Fesr e 31 milioni di risorse regionali. Di queste, 5 milioni sono riservati al finanziamento degli impianti fotovoltaici più piccoli. Fedriga si è complimentato con gli assessori e le direzioni regionali coinvolte "per la velocità con cui sono riusciti a portare a casa il risultato: redigere un bando in trenta giorni e semplificarlo è un altro valore aggiunto che si traduce in un'erogazione più veloce delle risorse e migliori tempi di risposta". (Frt)