Speciale energia: Starace (Enel), Gigafactory Catania riferimento per innovazione e paradigma futuro

- “Questo è l’inizio di un processo” perché stiamo “stabilendo un paradigma di una fabbrica che vogliamo replicare in altre parti d’Italia, d’Europa e del mondo”. A dirlo è stato l’Amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, in occasione della visita alla nuova Gigafactory del gruppo in fase di completamento a Catania. “L’Innovazione tecnologica - ha scandito - crea valore e sviluppo” come sta accendendo a Catania, dove entro il 2024 sarà a regime “la più grande fabbrica di solare fotovoltaico in Europa. Da sola è più grande della somma di tutte le altre che operano in Europa. Questo - ha aggiunto - è il futuro di questa tecnologia”. Lo stesso Starace ha voluto poi rimarcare: “La Commissione europea ci ha sostenuto dall’inizio guardando al contenuto innovativo di questa tecnologia”. (Rin)