Speciale energia: Serbia, ministra Energia, abbiamo ancora prezzo elettricità e gas tra i più bassi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell'energia elettrica in Serbia, nonostante l'aumento dell'8 per cento di gennaio, è ancora tra i più bassi d'Europa, così come il prezzo del gas per le famiglie, sebbene la situazione sul mercato cambi ogni giorno. Lo ha detto la ministra serba dell'Energia, Dubravka Djedovic, in un'intervista al quotidiano belgradese "Politika". Djedovic ha affermato che "malgrado lo Stato continui a sovvenzionare non abbiamo una riserva infinita", sostenendo che se anche ci saranno aumenti di prezzo, il governo si batterà "affinché siano minimi, come avviene ora", ha detto. Djedovic ha quindi elencato la serie di collaborazioni energetiche che Belgrado sta portando avanti, "per cercare di diventare indipendente dal punto di vista energetico": con gli Emirati Arabi Uniti per l'energia solare ed eolica, con la Russia per l'espansione degli impianti di stoccaggio del gas e con il Giappone per le centrali idroelettriche, ha precisato. La ministra ha inoltre menzionato anche la cooperazione con la Norvegia, che "è soprattutto consultiva" ha affermato, poiché è "un Paese che possiede le proprie società e risorse energetiche e la sua esperienza è preziosa per noi", ha sottolineato Djedovic. (Seb)