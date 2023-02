Speciale energia: India, Modi inaugura la Settimana dell’energia a Bangalore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta a Bangalore, nello Stato del Karnataka, la Settimana dell’energia dell’India, inaugurata dal primo ministro, Narendra Modi. In programma fino all’8 febbraio, la manifestazione vedrà la partecipazione oltre 30 mila delegati; mille espositori e 500 relatori; tra gli ospiti internazionali sono attesi circa 30 ministri. In occasione dell’apertura dell’evento, che cade durante la presidenza indiana del G20, il premier ha lanciato la distribuzione di carburante E20, a base di etanolo, in 84 punti vendita del Paese e due iniziative della compagnia petrolifera Indian Oil: un sistema di cottura ad alimentazione solare e un progetto, chiamato “Unbottled”, per la produzione di uniformi con bottiglie in Pet riciclate. Modi ha poi rivendicato l’azione del suo governo per la resilienza economica dell’India, attribuita soprattutto alla stabilità, alle riforme strutturali e a un ampio programma di emancipazione sociale. (Inn)