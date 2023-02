Roma: si chiude alla Fiera l'International estetica, format ideale per aggiornamento estetiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giorni di esposizione, formazione, divulgazione e business dedicati al mondo dell'estetica professionale e del benessere. Si è conclusa Roma International Estetica 2023, la manifestazione - organizzata da Fiera Roma - che mette al centro l'estetista, portando in mostra prodotti, trattamenti, macchinari più innovativi e performanti per il suo lavoro e un programma di tavole rotonde e seminari di alto contenuto scientifico. Un format strutturato per offrire un aggiornamento professionale a 360 gradi. "Questa 15esima edizione di Roma International Estetica si conferma un appuntamento importante per gli operatori della bellezza, professionisti ai quali sono richiesti competenza, etica e aggiornamento continuo ma spesso si devono confrontare con contesti di deregulation, veri e propri far west – commenta Gerarda Rondinelli, coordinatrice dell'area sviluppo commerciale di Fiera Roma -. Con la nostra fiera siamo felici di contribuire a fare ordine nel settore, rivestendo un ruolo sociale oltre che economico. Quello dell'estetica è un comparto che conta numeri importanti e ben rappresenta la tenacia di un'imprenditoria, in larga parte femminile, che con forza ha saputo affrontare le difficoltà che duramente l'hanno colpito, con la pandemia prima e la crisi economica poi". (segue) (Com)