Roma: si chiude alla Fiera l'International estetica, format ideale per aggiornamento estetiste (2)

24 luglio 2021

- I professionisti della bellezza ammontano - secondo i dati della Camera di Commercio di Roma - a quasi 12mila operatori sul territorio di Roma e Provincia. Un settore composto al 24 per cento da imprese giovani, con titolari al di sotto dei 40 anni e con una forte componente al femminile, oltre il 40 per cento del totale delle imprese e un 7 per cento di imprese straniere. A ricordare i dati è la Cna di Roma che nel corso della manifestazione ha organizzato una gara-spettacolo per acconciatori ed estetiste, un'occasione di aggregazione e di stimolo tra operatori del settore che desiderano mettere a disposizione la propria esperienza e divertirsi con il proprio mestiere. "Siamo lieti di partecipare e dare il nostro contributo come Cna di Roma – sottolinea Daniela Mariotti, presidente di Cna Estetica Roma - a una manifestazione così importante per il settore del benessere che va valorizzato per rendere sempre più qualificato il servizio alle persone". Gli organizzatori hanno concluso la manifestazione dando appuntamento a febbraio dell'anno prossimo. (Com)